Πτώμα 70χρονου βρέθηκε στη θάλασσα στον Πειραιά

Στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά, εντοπίστηκε πτώμα άνδρα, σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 12/11/2025.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

