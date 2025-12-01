Πτώση ψαρά στη θάλασσα, έρευνες στην Πάργα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1/12/2025, στην περιοχή Λύχνος της Πάργας, οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ψαρά ο οποίος γλίστρησε από τη βάρκα του και έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο ψαράς δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα.

Στις έρευνες συμμετέχει σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και τουλάχιστον τρία αλιευτικά σκάφη.

Σημειώνεται ότι ακριβώς στην ίδια περιοχή πριν από δύο χρόνια, είχε παρασυρθεί από ψάρι ένας άλλος ψαράς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

