Πτώση ψαρά στη θάλασσα, έρευνες στην Πάργα

Ο αγνοούμενος ψαράς σύμφωνα με πληροφορίες υπό αδιευκρίνστες συνθήκες γλίστρησε στη θάλασσα από τη βάρκα.

Πτώση ψαρά στη θάλασσα, έρευνες στην Πάργα
01 Δεκ. 2025 9:28
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, από  νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1/12/2025, στην περιοχή Λύχνος της Πάργας, οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ψαρά ο οποίος γλίστρησε από τη βάρκα του και έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο ψαράς δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα.

Στις έρευνες συμμετέχει σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και τουλάχιστον τρία αλιευτικά σκάφη.

Σημειώνεται ότι ακριβώς στην ίδια περιοχή πριν από δύο χρόνια, είχε παρασυρθεί από ψάρι ένας άλλος ψαράς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:26 Εξετάζεται διακοπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό: Νέα μέτρα στο τραπέζι για την κίνηση
12:26 Πράσινο και στην Πλατεία Πίνδου και θετικό πρόσημο
12:19 Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ