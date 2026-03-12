Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι

Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 8% τη νύχτα, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι
12 Μαρ. 2026 11:22
Pelop News

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αγορών διαπραγματεύονται σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πόλεμο στο Ιράν και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,41% στις 600,05 μονάδες, o βρετανικός FTSE 100 με πτώση 0,57%, ο γερμανικός δείκτης DAX χάνει 0,35%, ο γαλλικός CAC40 στο -0,45%, o ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,10% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 χάνει 0,34%.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να αντιμετωπίσει τη διαταραχή στην προσφορά που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η IEA δεν καθόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά, αλλά ανέφερε ότι η απελευθέρωση θα γίνει σε ένα χρονικό πλαίσιο που θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες-μέλη της.

Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 8% τη νύχτα, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι έμποροι παραμένουν αμφίβολοι για το αν η στρατηγική απελευθέρωση θα μπορέσει να αντισταθμίσει το παγκόσμιο σοκ στην προσφορά που προκαλεί ο πόλεμος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: Πάνω από 90 περιστατικά παιδικής κακοποίησης το 2025 στο ΠΓΝΠ – Ιδρύεται εξειδικευμένη μονάδα από το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ»
11:55 Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου
11:53 Είδαμε την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα»: Οταν πέφτουν οι μάσκες
11:51 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα και αυτοκίνητο – Μαχαίρι και χάπια πάνω του
11:46 Οι έφηβοι του Ερμή και οι Νεανίδες του Απόλλωνα ρίχνονται στη μάχη
11:42 Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, κατέβασαν τον άνδρα στη Χαλκηδόνα ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αιγιάλεια: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων από 1η Απριλίου – Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
11:36 Λεωνίδιο: Το έθιμο με τα αερόστατα
11:30 Ντουμπάι: Drone έπεσε σε ουρανοξύστη κοντά στο Dubai Creek, υπό έλεγχο η φωτιά ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Τσίπρας για ενέργεια και καύσιμα: «Ημίμετρα» από την κυβέρνηση και πρόταση για «Ενεργειακή Δημοκρατία»
11:22 Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι
11:19 Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα
11:15 Αλλάζουν όλα για τους νοσηλευτές: Ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
11:13 Μπιοκάνιν: «Σημαντική νίκη, κάναμε το πρώτο βήμα»
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη και πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση
11:02 Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη
11:00 Ενδοοικογενειακή βία στην Αχαΐα: Στοιχεία σοκ, ανησυχητικά συμπεράσματα
10:59 Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά την τελεσίδικη καταδίκη για τη Χρυσή Αυγή
10:56 «Strange Box»: Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου ζωντανεύουν στο Επίκεντρο+
10:53 Ιράν: «Ελέγχουμε τα στενά του Ορμουζ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ