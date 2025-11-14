Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το διεθνές πτωτικό κύμα.

14 Νοέ. 2025 11:13
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κινείται πτωτικά σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,7% κοντά στις 2.060 μονάδες, ακολουθώντας τη διεθνή τάση μετά τις χθεσινές απώλειες 1,6% σε Dow Jones και S&P 500. Οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου και την αποψινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch, με προσδοκίες για πιθανή αναβάθμιση.

Η HelleniQ Energy ξεχωρίζει με εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς ανακοίνωσε EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ, χάρη στα υψηλά περιθώρια διύλισης. Η εταιρεία προανήγγειλε προμέρισμα 0,20 ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, περιορίζοντας τις απώλειες της μετοχής της στο -0,61% στα 8,15 ευρώ. Η ανακοίνωση ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθιστώντας την μετοχή σημείο αναφοράς στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,4%, με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) να χάνει 1,59% στα 12,99 ευρώ, τη Eurobank -1,23%, την Πειραιώς -1,76% κοντά στα 7 ευρώ και την Alpha Bank -0,81%. Η Coca Cola δέχεται ισχυρές πιέσεις με πτώση 1,63% στα 41 ευρώ, ενώ ο Τιτάνας υποχωρεί κατά 2,31%. Αντίθετα, ο ΟΤΕ παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στα 16,39 ευρώ, μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από την Eurobank Equities στα 16,1 ευρώ.

 

