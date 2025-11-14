Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το διεθνές πτωτικό κύμα.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κινείται πτωτικά σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,7% κοντά στις 2.060 μονάδες, ακολουθώντας τη διεθνή τάση μετά τις χθεσινές απώλειες 1,6% σε Dow Jones και S&P 500. Οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου και την αποψινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch, με προσδοκίες για πιθανή αναβάθμιση.
Η HelleniQ Energy ξεχωρίζει με εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς ανακοίνωσε EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ, χάρη στα υψηλά περιθώρια διύλισης. Η εταιρεία προανήγγειλε προμέρισμα 0,20 ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, περιορίζοντας τις απώλειες της μετοχής της στο -0,61% στα 8,15 ευρώ. Η ανακοίνωση ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθιστώντας την μετοχή σημείο αναφοράς στη σημερινή συνεδρίαση.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,4%, με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) να χάνει 1,59% στα 12,99 ευρώ, τη Eurobank -1,23%, την Πειραιώς -1,76% κοντά στα 7 ευρώ και την Alpha Bank -0,81%. Η Coca Cola δέχεται ισχυρές πιέσεις με πτώση 1,63% στα 41 ευρώ, ενώ ο Τιτάνας υποχωρεί κατά 2,31%. Αντίθετα, ο ΟΤΕ παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στα 16,39 ευρώ, μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από την Eurobank Equities στα 16,1 ευρώ.
