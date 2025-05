Πύραυλος από την Υεμένη «χτύπησε» κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ισραήλ: «Θα απαντήσουμε επτά φορές πιο δυνατά»

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προκάλεσε σήμερα πρόσκρουση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τον προσωρινό τερματισμό της εναέριας κυκλοφορίας και τον τραυματισμό έξι ατόμων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ήταν κάθετος: «Αυτός που μας πλήττει, θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά», δήλωσε σε λιτή αλλά σαφώς απειλητική ανακοίνωση, την ώρα που οι αρχές ασφαλείας ερευνούν αν η πρόσκρουση προκλήθηκε από τον ίδιο τον πύραυλο ή από τα συντρίμμια του ισραηλινού αμυντικού συστήματος.

Έκρηξη κοντά στον πύργο ελέγχου – Πανικός και τραυματίες

Η πρόσκρουση, που σημειώθηκε κοντά στον χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3, δημιούργησε έναν τεράστιο κρατήρα και προκάλεσε πανικό στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ, Γιαΐρ Χεζρόνι, «ένας κρατήρας δεκάδων μέτρων έχει σχηματιστεί, σε απόσταση που φαίνεται και ο πύργος ελέγχου».

Έξι πολίτες τραυματίστηκαν – τρεις από το ωστικό κύμα, ένας από ιπτάμενο αντικείμενο και δύο στην προσπάθειά τους να βρουν καταφύγιο. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών MDA.

Εικόνες σοκ από την πρόσκρουση

Βίντεο που κατέγραψαν πολίτες δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται κοντά σε σταθμευμένα αεροσκάφη, ενώ ακούγονται σειρήνες και επιβάτες να τρέχουν προς τους χώρους ασφαλείας.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι η εναέρια κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα και ότι το Μπεν Γκουριόν λειτουργεί πλέον κανονικά.

Footage from the scene of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/rvIQnPplbg

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025