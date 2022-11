Πύραυλος στην Πολωνία: Επιμένει ότι δεν ήταν ουκρανικός ο Ζελένσκι – Τον αμφισβητεί ο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο πύραυλος που κατέπεσε στην Πολωνία δεν ήταν ουκρανικός. «Δεν είναι αυτά τα στοιχεία», δήλωσε ο Μπάιντεν μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ασία.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η Ουάσινγκτον αλλά και η ίδια η Πολωνία επισήμαναν ότι η έκρηξη στο πολωνικό χωριό Σεβόντοφ προκλήθηκε από πύραυλο της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, ο Ζελένσκι επανέλαβε χθες ότι «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν ήταν δικός μας πύραυλος». Ο ίδιος εξήγησε ότι βασίζει το συμπέρασμά του στις αναφορές του ουκρανικού στρατού, τον οποίο «δεν μπορώ παρά να εμπιστευθώ».

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε εμείς και οι σύμμαχοί μας, επρόκειτο για έναν πύραυλο S-300 κατασκευασμένο στην Σοβιετική Ένωση, έναν παλιό πύραυλο, και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εβλήθη από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε χθες ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα. «Είναι πολύ πιθανόν ότι εβλήθη από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι η τελική ευθύνη ανήκει στη Ρωσία, αφού αυτή άρχισε τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Μάχες στο Ντονέτσκ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, την ώρα που η Ρωσία είχε εξαπολύσει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πόλεων της Ουκρανίας, στοχοθετώντας ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι οποίες πλέον επηρεάζουν εκατομμύρια Ουκρανούς. Το Κίεβο έκανε λόγο για τον σφοδρότερο βομβαρδισμό σε εννέα μήνες πολέμου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τεχνικοί εργάζονται ασταμάτητα για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. «Μιλάμε για εκατομμύρια πελάτες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Τόσο την παραγωγή όσο και την παροχή», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ σφοδρές μάχες μαίνονται στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ, περιλαμβανομένων των πόλεων Παβλίβκα, Βούχλενταρ, Μαριάνκα και Μπάχμουτ, όπως δήλωσε ο Ολέξι Αρεστόβιτς σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την ουκρανική αντεπίθεση.

«Αυτά τα στρατεύματα τώρα έχουν ανακατευθυνθεί εν μέρει από την περιοχή της Χερσώνας και (…) αναπτύσσονται για την “απελευθέρωση” του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Αρεστόβιτς πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις που αποχώρησαν από τη Χερσώνα έχουν επίσης εξαπολύσει επίθεση στη νότια επαρχία Ζαπορίζια και ενδέχεται να σχεδιάζουν να επιτεθούν και στο Χάρκοβο, στα βόρεια, από όπου είχαν απωθηθεί από τους Ουκρανούς.

Καθώς μαίνονται οι μάχες, ερευνητές εντόπισαν 63 πτώματα με σημάδια βασανιστηρίων στην περιοχή της Χερσώνας, μετά την αποχώρηση των Ρώσων από εκεί, όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

“A new government is here and we will use this building,” the Russian occupiers told a building superintendent in Kherson, Ukraine. They did not tell him what it would be used for. https://t.co/VSbDeLpHUb

— New York Times World (@nytimesworld) November 16, 2022