«Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια

Με αμείωτη –και μάλιστα εντεινόμενη– δυναμική συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες το ράλι του χρυσού, οδηγώντας τις τιμές σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη χρυσή λίρα ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, αλλά και ως μέσο άμεσης ρευστότητας για χιλιάδες ιδιώτες.

Η διεθνής αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες διατηρούν ισχυρή τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, με τις επιπτώσεις να αποτυπώνονται πλέον ξεκάθαρα και στην εγχώρια αγορά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Τράπεζα της Ελλάδος πωλεί σήμερα τη χρυσή λίρα σε ιδιώτες προς 1.167,74 ευρώ το τεμάχιο. Την ίδια στιγμή, η κεντρική τράπεζα αγοράζει χρυσές λίρες σε άριστη κατάσταση προς 996,82 ευρώ, ενώ για νομίσματα που χαρακτηρίζονται ελαττωματικά η τιμή αγοράς διαμορφώνεται στα 966,90 ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα τιμών που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα, επιβεβαιώνοντας την ένταση του ανοδικού κύκλου.

Στην Πάτρα, ωστόσο, η εκρηκτική άνοδος της τιμής συνοδεύεται από ένα παράδοξο, που δημιουργεί στρεβλώσεις και απώλειες για τους πωλητές.

Όπως προκύπτει από ασφαλείς πληροφορίες του pelop, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αποστείλει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο εκτιμητή στο υποκατάστημά της στην πόλη με αποτέλεσμα να μην κάνει συναλλαγές και προωθεί τους ενδιαφερόμενους στο κεντρικό κατάστημα της Αθήνας. Την ίδια ώρα, οι εμπορικές τράπεζες έχουν εδώ και χρόνια αποσυρθεί πλήρως από τις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών.

Το αποτέλεσμα είναι όσοι ιδιώτες επιθυμούν να πουλήσουν χρυσές λίρες στην Πάτρα να οδηγούνται σχεδόν αναγκαστικά στα τοπικά ενεχειροδανειστήρια. Εκεί, όμως, τα πολύτιμα νομίσματα αγοράζονται συστηματικά ως «ελαττωματικά», ακόμη και όταν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Η πρακτική αυτή μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 30 ευρώ ανά λίρα για τον πωλητή, ο οποίος στερείται τη δυνατότητα επίσημης πιστοποίησης και δίκαιης αποτίμησης.

Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στα ενεχειροδανειστήρια της πόλης αποτυπώνει αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον για ρευστοποίηση εν μέσω υψηλών τιμών και αφετέρου τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου στην περιφέρεια. Σε μια περίοδο που ο χρυσός καταγράφει ιστορικές επιδόσεις, το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε διαφανείς διαδικασίες αγοραπωλησίας επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση.

Παράγοντες της αγοράς δηλώνουν, πάντως, έκπληκτοι από την ένταση και τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου, επισημαίνοντας ότι το ράλι του χρυσού δείχνει μέχρι στιγμής ασταμάτητο. Όπως τονίζουν, η άνοδος είναι μεν εξηγήσιμη, καθώς ο χρυσός λειτουργούσε διαχρονικά ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, γεωπολιτικής έντασης και οικονομικής αβεβαιότητας, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία καταγράφονται νέα ιστορικά υψηλά ξεπερνά ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Δεν αποκλείουν, μάλιστα, περαιτέρω άνοδο το επόμενο διάστημα, εφόσον συνεχιστούν οι διεθνείς αναταράξεις και διατηρηθεί η αβεβαιότητα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

