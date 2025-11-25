«Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας

Στον απόηχο των συνομιλιών της Γενεύης και του αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου ειρήνης, ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρωπαίοι κινούνται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις, ενώ η Μόσχα απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται ακόμη και εντός της εβδομάδας στην Ουάσιγκτον για να «κλειδώσει» τους τελικούς όρους, την ώρα που οι Financial Times και το BBC αναδεικνύουν τις παρασκηνιακές μάχες και τις τροποποιήσεις του σχεδίου.

Την ίδια στιγμή, για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου συγκλήθηκε έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στο μέτωπο της ειρήνευσης. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μακρόν: «Ειρήνη ναι, αλλά όχι συνθηκολόγηση»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στο RTL, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να πιεστεί σε μείωση του στρατού της. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι συνθηκολόγηση», τόνισε, προσθέτοντας πως μόνο η Ευρώπη έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο «συνασπισμός των προθύμων» ενεργοποιείται

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των 30 χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο. Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι «εκατομμύρια Ουκρανοί αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη» και δήλωσε πως το νέο πλαίσιο βρίσκεται «πιο κοντά στο εφικτό» μετά τη Γενεύη. Η αλλαγή είναι εμφανής: το σχέδιο από 28 σημεία μειώθηκε σε 19.

Το ταξίδι Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με πηγές στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος ενδέχεται να μεταβεί στις ΗΠΑ εντός της εβδομάδας, για να ολοκληρωθούν οι τελικές διατυπώσεις της συμφωνίας. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ–Ουκρανίας «έχουν κοινή κατανόηση των βασικών όρων» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη.

Πολλοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν χαρακτηρίσει το αρχικό αμερικανικό προσχέδιο «υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία». Αυτός ήταν και ο λόγος που απαιτήθηκαν τροποποιήσεις, με σημαντικά σημεία να αφαιρούνται πλήρως.

Οι αλλαγές του νέου πλαισίου – Τι αφαιρέθηκε

Όπως μεταδίδουν Financial Times, BBC και Reuters, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές αναθεωρήσεις:

Δεν αναγνωρίζεται διάταξη περί παράδοσης επιπλέον εδαφών στη Ρωσία.

Αποσύρεται η πρόταση για μείωση του ουκρανικού στρατού.

Καταργείται κάθε αναφορά σε βέτο για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν υπό ευρωπαϊκό έλεγχο.

Αφαιρείται κάθε αναφορά σε κυρώσεις, ευρωπαϊκή προοπτική ή ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Δεν προβλέπεται μόνιμη εγκατάσταση δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η πρόταση ορίζει κατάπαυση του πυρός στη βάση της τρέχουσας γραμμής του μετώπου.

Κρίσιμο θεωρείται και το σημείο περί εγγυήσεων ασφαλείας τύπου άρθρου 5, το οποίο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν υποχρέωση υπεράσπισης της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Η Μόσχα απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή παραλλαγή του σχεδίου είναι «αντιπαραγωγική» και «μη αποδεκτή». Αντίθετα, ορισμένες πτυχές της αρχικής αμερικανικής πρότασης χαρακτηρίστηκαν «αποδεκτές» για τη Μόσχα, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Με τους Ευρωπαίους να αναζητούν κοινή γραμμή, την Ουκρανία να βρίσκεται σε διαδικασία εντατικών διαπραγματεύσεων και τη Ρωσία να δείχνει επιλεκτική αποδοχή, μένει να φανεί αν το νέο σχέδιο ειρήνης αποτελεί βάση σταθεροποίησης ή μια ακόμη προσωρινή ανάπαυλα σε έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

