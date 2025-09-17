Πύργος: Αγωνία, γυναίκα ενημέρωσε την Αστυνομία ότι θα αυτοκτονήσει!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (17/9/2025) το απόγευμα στην περιοχή του στρατοπέδου της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, όταν μια 30χρονη γυναίκα επικοινώνησε η ίδια με το «100», δηλώνοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Α.Τ. Πύργου ήταν καθοριστική.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν ψύχραιμα να την προσεγγίσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Α.Τ. Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε προστατευτική φύλαξη μέχρι να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, η 30χρονη έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

