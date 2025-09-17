Ποιος είναι ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 που πέθανε στο δρόμο για ρεπορτάζ

Πατέρας δύο παιδιών ο 54χρονος ο Γιώργος Παυλάκης

17 Σεπ. 2025 17:37
Pelop News

Ο καμεραμάν του ΑΝΤ 1 στη Δυτική Ελλάδα, Γιώργος Παυλάκης, άφησε σήμερα (17/9/2025) την τελευταία του πνοή στο δρόμο για το ρεπορτάζ! Πατέρας δύο παιδιών «έφυγε» στα 54 του χρόνια, καθώς με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή, κάλυπτε το ρεπορτάζ τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Πάτρα: Σοκ, «έφυγε» από την ζωή ο κάμεραμαν Γιώργος Παυλάκης

Όμως δυστυχώς στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδορίκι και ενώ οι δύο τους ήταν σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα ο Γιώργος Παυλάκης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Τότε κλήθηκε γιατρός,  ο Γιώργος Παλαύκης αισθάνθηκε  καλύτερα και σε ερώτηση εάν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά. Πήρε δύο καραμέλες και συνήλθε προσωρινά.

Ακολούθως συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου. Στη διαδρομή ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά έως τον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας, αλλά όταν πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο! Μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας και έγινε προσπάθεια να τον επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα… Μάλιστα για 45 λεπτά του έγινε ΚΑΡΠΑ αλλά ο Γιώργος Παυλάκης κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε την οικογένειά του σε βαρύ πένθος και τον χώρο των ΜΜΕ σε θλίψη, ενώ κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πώς συνέβη το μεγάλο κακό…
