Πύργος: Αλλαξε πινακίδα στη μοτοσυκλέτα του και τον «άρπαξαν»

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα έχοντας

αντικαταστήσει την πινακίδα κυκλοφορίας με έτερη μη κρατική πινακίδα.

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και χρηματική ποινή -300- ευρώ για κλοπή.

