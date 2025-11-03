Πύργος: Άνδρας διέμενε σε πρόχειρο κατάλυμα χωρίς ρεύμα και νερό – Σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διέμενε σε οικόπεδο χωρίς τις βασικές υποδομές για υγιεινή διαβίωση.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στον χώρο είχαν εναποτεθεί προσωπικά αντικείμενα, ενδύματα και απορρίμματα, ενώ δεν υπήρχε πόσιμο νερό, αποχέτευση ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



