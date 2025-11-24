Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον Πύργο, όταν ένας οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Πύργου.

