Πύργος: Χωρίς ρεύμα λόγω κακοκαιρίας, πότε αναμένεται η αποκατάσταση
Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται στον Πύργο, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή τις τελευταίες ώρες. Μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς ρεύμα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η συνεχής βροχόπτωση επιδεινώνουν την κατάσταση.
Ο καιρός σήμερα Τσικνοπέμπτη: Πώς θα τσικνίσουμε σήμερα, η πρόγνωση για την Πάτρα και τις άλλες περιοχές
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται σε βλάβες που προκλήθηκαν στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.
Παράλληλα, χωρίς ρεύμα παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα και περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηλεκτροδότηση στις συγκεκριμένες περιοχές αποκαθίσταται σταδιακά.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News