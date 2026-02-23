Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον Πύργο Ηλείας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
23 Φεβ. 2026 16:40
Pelop News

Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο επιβάτες από κάθε όχημα. Ένας από τους τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας ρύθμισαν την κυκλοφορία και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή: ilialive.gr

