Πύργος: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση έξι ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστογραφία

Συνελήφθη προχθές το πρωί στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι ετών.

Η καταδίκη αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και εκρηκτικών, πλαστογραφία, καθώς και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της απόφασης.

