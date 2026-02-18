Πύργος: Σύλληψη για πυροβόλο όπλο και μαχαίρι

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη άνδρας στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σε κατ’ οίκον έρευνα χθες Τρίτη 17/02/2026, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο κρότου – αερίων, που έφερε γεμιστήρα, κενού φυσιγγίων, το οποίο κατείχε παράνομα, καθώς και ένα μαχαίρι.

