Πύργος: Τροχαίο με …ελάφι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πύργο, στη διαδρομή Γρανιτσείκα-Σκουροχώρι, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με ελάφι που βρέθηκε στο δρόμο.

13 Απρ. 2026 21:06
Pelop News

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στον δρόμο που συνδέει τα Γρανιτσείκα με το Σκουροχώρι στον Πύργο, προκαλώντας την έκπληξη των περαστικών και των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή ήρθε αντιμέτωπο με ένα ελάφι, το οποίο πετάχτηκε ξαφνικά στη μέση του οδοστρώματος. Η αιφνίδια εμφάνιση του ζώου δεν άφησε πολλά περιθώρια ελιγμών, ωστόσο τα γρήγορα αντανακλαστικά του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να μειώσει ταχύτητα και να φρενάρει εγκαίρως, αποδείχθηκαν σωτήρια.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ανθρώπου, ενώ το ελάφι τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και απομακρύνθηκε από το σημείο. Στο όχημα καταγράφηκαν υλικές ζημιές, μαρτυρώντας την ένταση της επαφής παρά το φρενάρισμα. Το περιστατικό απέκτησε επιπλέον διαστάσεις καθώς το ζήτημα της παρουσίας ενός τέτοιου ζώου σε δημόσιο δρόμο κινητοποίησε την Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, το ελάφι ανήκει σε ιδιοκτήτη της περιοχής, στον οποίο οι αρχές προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων φύλαξης ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον οποιοσδήποτε παρόμοιος κίνδυνος για την οδική ασφάλεια.

Πηγή: iliaenimerosi.gr

