Πύρινη κόλαση στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες ΦΩΤΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, καταστρέφοντας δύο σπίτια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη.

10 Οκτ. 2025 12:25
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς, ενώ παρακείμενα κτίσματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες ζώνες και τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, ενώ ενισχύσεις έχουν καταφθάσει από Αγρίνιο, Ναύπακτο και Αμφιλοχία. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές της περιοχής.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς ο φόβος επέκτασης προς κατοικημένα σημεία παραμένει έντονος. Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία τις φλόγες που καταστρέφουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους.

