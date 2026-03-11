Πυρηνικό δίλημμα: Προφανώς, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία

Η αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πιθανότητα αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας ανοίγει μια συζήτηση που για δεκαετίες θεωρούνταν σχεδόν ταμπού στην Ελλάδα.

Ομως, σε μια περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας, αυξανόμενων τιμών και ανάγκης για μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά και συνεχόμενων κρίσεων, πολλές ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα.

Προφανώς, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, κόστους, κοινωνικής αποδοχής και γεωπολιτικής στρατηγικής. Για την Ελλάδα, η αναφορά αυτή σηματοδοτεί πιθανόν μια νέα σελίδα.

