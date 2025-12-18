Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ

Εχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, το απόγευμα της Τετάρτης 17/12/2025.

Ο επιχειρηματίας που ήταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή προσπάθησε με γυμνά χέρια να σώσει όσα περισσότερα υλικά και εξαρτήματα. Στην προσπάθειά του να τα βγάλει έξω από το συνεργείο και να γλυτώσει από τις φλόγες την περιουσία του έπαθε εγκαύματα και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η φωτιά σε συνεργείο δικύκλων στην οδό Εθνικής Ενότητας δεν προήλθε από εμπρησμό. Το Ανακριτικό ήδη διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε μεγάλες διαστάσεις και κατέστρεψε ολοκληρωτικά την επιχείρηση.

Στο σημείο έσπευσαν 5 αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου με 10 άνδρες οι οποίοι έδωσαν πραγματική μάχη για να θέσουν σε έλεγχο την φωτιά.

Πηγή: agriniopress.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



