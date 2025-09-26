Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Μεταξουργείο τα ξημερώματα της Παρασκευής 26/09/2025, σήμανε συναγερμό.

Η πυρκαιγιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασε σε φωταγωγό. Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά με έξι πυροσβέστες.

Λόγω του περιστατικού, οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



