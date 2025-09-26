Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα Παρασκευή 26/09/2025, φέρεται να ξέσπασε σε φωταγωγό.

Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο Φωτογραφία αρχείου
26 Σεπ. 2025 8:30
Pelop News

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Μεταξουργείο τα  ξημερώματα της Παρασκευής 26/09/2025, σήμανε συναγερμό.

Η πυρκαιγιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασε σε φωταγωγό. Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά με έξι πυροσβέστες.

Λόγω του περιστατικού, οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.
