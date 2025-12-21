Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δύο σπίτια

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ανήλιο Μετσόβου, καταστρέφοντας δύο σπίτια και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρίτο. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 21:00 από σόμπα στο ισόγειο διπλοκατοικίας που ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στον όροφο του ίδιου σπιτιού και σε διπλανή κατοικία, προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό. Ένας πολίτης αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω. Τοπικοί κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την έλλειψη κρουνοί πυρόσβεσης μετά από πρόσφατα έργα εγκατάστασης νέου δικτύου ύδρευσης, γεγονός που καθυστέρησε την επέμβαση της πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα.

