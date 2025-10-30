Πυρόπληκτοι: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Οι πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας που εντάσσονται στο μέτρο. Η διαδικασία αίτησης μέσω της πλατφόρμας myAADE
Εγκρίθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (myaade.gov.gr), προσφέροντας γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση στους πληγέντες ιδιοκτήτες.
Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων αφορά το φορολογικό έτος 2025, εντός του οποίου συνέβη η φυσική καταστροφή, καθώς και τα δύο επόμενα έτη, 2026 και 2027. Με βάση τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίστηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο.
Στην Αχαΐα, η απαλλαγή χορηγείται σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλισσού, Κάτω Αλισσού, Αγίου Στεφάνου, Αχαϊκού και Χαϊκαλίου του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βασιλικού και Ισώματος του Δήμου Ερυμάνθου.
Από τον Δήμο Πατρέων περιλαμβάνονται επίσης οι κοινότητες Βραχναιίκων, Θεριανού, Καμινίων, Τσουκαλαιίκων, Σαραβαλίου, το 1ο Διαμέρισμα Αρκτικού Τομέα (οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα, Χάραδρος), το 3ο Διαμέρισμα Ανατολικού Τομέα και ο Αγιος Βασίλειος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση μέσω της ενότητας «Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ», επισυνάπτοντας το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τα επόμενα έτη, δεν απαιτείται νέα αίτηση, καθώς η απαλλαγή θα παρέχεται αυτόματα, εφόσον συνεχίζουν να ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Για κτίρια: Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Εκθεση Αυτοψίας από τη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, που χαρακτηρίζει το ακίνητο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο.
Για αγροτεμάχια: Βεβαίωση καταστροφής από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ).
Η απαλλαγή ισχύει για τους ιδιοκτήτες που κατείχαν το ακίνητο κατά τον χρόνο της καταστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ – my1521.
Ενίσχυση
Στο μεταξύ, ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ότι η οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, από την επιχορήγηση των 63.116 ευρώ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 27 Οκτωβρίου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
Αναμένεται η έγκριση του υπουργείου της τρίτης Απόφασης του Δημάρχου για τις αιτήσεις που έγιναν στη συνέχεια. Αμέσως μετά την έγκριση, τα ποσά θα πιστωθούν στους δικαιούχους.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News