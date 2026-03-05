Πυροσβεστική Ακαδημία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις των υποψηφίων Πανελλαδικών 2026

Όλες οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις των υποψηφίων Πανελλαδικών 2026
05 Μαρ. 2026 14:29
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για τη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από την από την Τρίτη 10-03-2026 έως και την Παρασκευή 13-03-2026.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr, από την Τετάρτη 11/03/2026 έως και την Παρασκευή 20/03/2026.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027ς2 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

