Πυροβολισμοί κατά Ισραηλινών με νεκρό στο σημείο ελέγχου Δυτικής Όχθης – Ιορδανίας

Δύο Ισραηλινοί άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά σε μια επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στο σημείο ελέγχου Άλενμπι, μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν και τα δύο θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο ένας εκ των δύο (δεν διευκρινίστηκε η ταυτότητά του) κηρύχθηκε νεκρός.

Η ισραηλινή αστυνομία δεν έχει εκδώσει προς το παρόν επίσημο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό. Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο σημείο ελέγχου που ελέγχεται από το Ισραήλ, και ο δράστης της επίθεσης έχει «εξουδετερωθεί».

🔴📹 A shooting targeting Israeli soldiers took place at the King Hussein (Allenby) Bridge, the crossing point between Jordan and the Occupied West Bank pic.twitter.com/EKlDYST3kA — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 18, 2025



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αναφορά για το περιστατικό και εξετάζει τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Η ακριβής φύση της επίθεσης και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η κατάσταση του δεύτερου θύματος παραμένει κρίσιμη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους για να διαλευκάνουν τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



