Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με το mittelhessen.de, η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή γύρω από την πλατεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany. – BILD pic.twitter.com/d5yGRipO6f — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025

Η Bild μετέδωσε πως οι τραυματίες είναι τρεις, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τα τραύματά τους.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις χρησιμοποίησε περίστροφο ή πιστόλι.

Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 11, 2025

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, που ερευνούν την περιοχή για τον εντοπισμό του.

