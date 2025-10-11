Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Γκίσεν της Γερμανίας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

11 Οκτ. 2025 20:20
Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με το mittelhessen.de, η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή γύρω από την πλατεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η Bild μετέδωσε πως οι τραυματίες είναι τρεις, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τα τραύματά τους.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις χρησιμοποίησε περίστροφο ή πιστόλι.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, που ερευνούν την περιοχή για τον εντοπισμό του.
