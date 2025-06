Πυροβολισμοί στη Γαλλία, 6 τραυματίες, οι τέσσερις ανήλικοι ΒΙΝΤΕΟ

Στη Νότια Γαλλία 6 άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων ανήλικοι, τραυματίστηκαν χθες (27/6/2025) το βράδυ σε μια πλατεία της Νιμ, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ, σε άλλο ένα επεισόδιο που αποδίδεται στη σύγκρουση μεταξύ αντιπάλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19.00 τοπική ώρα στη λαϊκή συνοικία Βαλντεγκούρ, που συνορεύει με την Πισεβέν. Στη συνοικία Πισεβέν, το 70% των 16.000 κατοίκων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η περιοχή αυτή θεωρείται επίκεντρο της δράσης των εμπόρων ναρκωτικών και στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά αιματηρά επεισόδια. Τον Αύγουστο του 2023 ένας 10χρονος σκοτώθηκε εκεί από αδέσποτη σφαίρα.

*reportedly* there was mass shooting in Nîmes, France, has left at least 6 people injured…#france #enrichment #Nimes #europe pic.twitter.com/arffgXHYu7

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 27, 2025