Πυροβολισμοί στην έπαυλη Rihanna στο Λος Άντζελες: Συνελήφθη 30χρονη γυναίκα, ήταν μέσα η pop star

Μια γυναίκα άνοιξε πυρ με τουφέκι προς την έπαυλη της Rihanna στο Beverly Crest. Η δράστις συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία του Λος Άντζελες

09 Μαρ. 2026 8:56
Pelop News

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες, ενώ η pop star βρισκόταν εντός της κατοικίας. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), μια γυναίκα περίπου 30 ετών οδήγησε κοντά στην έπαυλη στο Beverly Crest (λίγο έξω από τα Beverly Hills) και άνοιξε πυρ με τουφέκι τύπου AR-15.

Οι αρχές ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί (περίπου 7-10), με τέσσερις σφαίρες ή θραύσματα να πλήττουν τμήματα της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου ενός τοίχου και της πύλης. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν είναι γνωστό αν ο σύντροφός της A$AP Rocky ή τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Η ύποπτη συνελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε γύρω στη 1:15 μ.μ. (τοπική ώρα). Η γυναίκα διέφυγε αρχικά με όχημα (πιθανότατα λευκό Tesla), αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη χωρίς περαιτέρω επεισόδια, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της LAPD.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Μάικ Μπλαντ, δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών και του κινήτρου, θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα. Το όνομα της δράστιδος δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

