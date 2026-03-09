Πυροβολισμοί στην έπαυλη Rihanna στο Λος Άντζελες: Συνελήφθη 30χρονη γυναίκα, ήταν μέσα η pop star

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες, ενώ η pop star βρισκόταν εντός της κατοικίας. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), μια γυναίκα περίπου 30 ετών οδήγησε κοντά στην έπαυλη στο Beverly Crest (λίγο έξω από τα Beverly Hills) και άνοιξε πυρ με τουφέκι τύπου AR-15.

Οι αρχές ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί (περίπου 7-10), με τέσσερις σφαίρες ή θραύσματα να πλήττουν τμήματα της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου ενός τοίχου και της πύλης. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν είναι γνωστό αν ο σύντροφός της A$AP Rocky ή τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Η ύποπτη συνελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε γύρω στη 1:15 μ.μ. (τοπική ώρα). Η γυναίκα διέφυγε αρχικά με όχημα (πιθανότατα λευκό Tesla), αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη χωρίς περαιτέρω επεισόδια, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της LAPD.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Μάικ Μπλαντ, δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών και του κινήτρου, θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα. Το όνομα της δράστιδος δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

BREAKING: Police are on scene after several gunshots were fired toward a home belonging to @rihanna in Beverly Hills. Officers with the Los Angeles Police Department say one woman has been arrested in connection with the shooting. pic.twitter.com/LCsIliYAfk — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) March 9, 2026

Η έρευνα συνεχίζεται για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

