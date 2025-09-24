Πυροβολισμοί στο Ντάλας σε κέντρο κράτησης μεταναστών – Νεκρός ο δράστης, τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, 24.09.2025, για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Ντάλας, από τους πυροβολισμούς υπάρχουν 3 τουλάχιστον τρυματίες με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθροπωκηνυγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου.

Το περιστατικό συνέβη σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως υπάρχει ένας ύποπτος στη στέγη και ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές προσπαθούν να ασφαλίσουν την περιοχή.

BREAKING: Heavy police activity reported near Dallas ICE facility after reports of possible shooting (CBS) pic.twitter.com/mehSikdrXx — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 24, 2025

