Πυροβολισμοί στο Ντάλας σε κέντρο κράτησης μεταναστών – Νεκρός ο δράστης, τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Ντάλας, από τους πυροβολισμούς υπάρχουν 3 τουλάχιστον τρυματίες με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθροπωκηνυγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου.

24 Σεπ. 2025 16:40
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, 24.09.2025, για πυροβολισμούς.

Το περιστατικό συνέβη σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως υπάρχει ένας ύποπτος στη στέγη και ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές προσπαθούν να ασφαλίσουν την περιοχή.
