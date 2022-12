Qatar Gate: Νέες φωτογραφίες με τα χαρτονομίσματα – Οι γεμάτες βαλίτσες της Εύας Καϊλή – Τι αποκαλύπτει η πορεία του χρήματος

Η Εύα Καϊλή μέσα από τις φυλακές του Χάρεν όπου κρατείται, δηλώνει αθώα για τo «Qatar Gate» μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα, Μιχάλη Δημητρακόπουλου., ενώ σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα της κρίσης για τη μέχρι πρότινος, ισχυρή Ελληνίδα του Ευρωκοινοβουλίου, τη στιγμή που τα χαρτονομίσματα που κατασχέθηκαν δίνουν νέα στοιχεία.

Τα χαρτονομίσματα, συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών για το Qatargate, απασχολούν το έργο των ανακριτών. Ένα μέρος αυτών μεταφέρθηκε στο Βέλγιο, γράφει η έγκυρη βελγική εφημερίδα L’Echo.

Στον αέρα η σημερινή ακρόαση για την προφυλάκιση ή μη της Εύας Καϊλή – Γιατί ο δικηγόρος θα ζητήσει αναβολή

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της, τις οποίες η εισαγγελία δεν έχει σχολιάσει ή επιβεβαιώσει, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χαρτονομισμάτων θεωρούνται καινούργια, που πρόσφατα εκδόθηκαν.

More than one and a half million euros in cash seized from Kaili and Panzeri#CorruptionEurope https://t.co/Z0BMa6qdxx pic.twitter.com/nttWftjwGI

— Le Soir (@lesoir) December 13, 2022