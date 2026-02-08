Rafale vs Eurofighter: Η ελληνική συμμετοχή στην «Spears of Victory 26» και η αξία για το Αιγαίο

Τα ελληνικά Rafale δοκιμάστηκαν απέναντι σε Eurofighter σε πολυεθνική άσκηση υψηλής έντασης

Rafale vs Eurofighter: Η ελληνική συμμετοχή στην «Spears of Victory 26» και η αξία για το Αιγαίο
08 Φεβ. 2026 20:55
Pelop News

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία άφησε έντονο αποτύπωμα στην άσκηση «Spears of Victory 26» της Σαουδικής Αραβίας, με τα τέσσερα Rafale που συμμετείχαν να αντιμετωπίζουν σε πραγματικές συνθήκες τον μελλοντικό αντίπαλο, Eurofighter Typhoon. Η εμπειρία απέδειξε ότι η ελληνική πλατφόρμα δεν αποτελεί μόνο όπλο αεροπορικής υπεροχής, αλλά και εργαλείο επιχειρησιακής ωρίμανσης σε πολυεθνικό περιβάλλον.

Rafale και Eurofighter στην ίδια αρένα

Η άσκηση είχε τη μοναδικότητα της συνύπαρξης Rafale και Eurofighter, καθώς τα Eurofighter πετούσαν χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και το Κατάρ, ενώ Rafale είχαν η Ελλάδα και η Γαλλία. Το στοιχείο αυτό απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Τουρκία κινείται προς την απόκτηση Eurofighter Typhoon, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο στο Αιγαίο.

Η σημασία των Meteor

Οι προσομοιώσεις περιλάμβαναν και τη χρήση του πυραύλου Meteor, κλειδί για εμπλοκή μεγάλης εμβέλειας. Τα ελληνικά Rafale διαθέτουν ήδη Meteor, ενώ Eurofighter άλλων χωρών και μελλοντικά η Τουρκία αναμένεται να τους εντάξει σε επιχειρησιακή χρήση. Η διαφορά δεν θα κρίνεται μόνο από τον πύραυλο, αλλά από την ενσωμάτωσή του σε δίκτυα αισθητήρων, τη δημιουργία παραθύρων βολής και την προστασία της διαδικασίας εγκλωβισμού στόχων.

Εκπαίδευση και κουλτούρα: το κρυφό πλεονέκτημα

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει επενδύσει στην εξωστρέφεια και την πολυεθνική εκπαίδευση, κάτι που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του Rafale. Η αεροπορική ισχύς δεν κρίνεται μόνο από τα όπλα ή τα ραντάρ, αλλά και από τη δικτυοκεντρική συνεργασία, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την ενσωμάτωση στην κοινή εικόνα μάχης – πεδία στα οποία η εκπαίδευση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Τι έδειξε το Rafale

Τα ελληνικά Rafale απέδωσαν εξαιρετικά, αποδεικνύοντας:

  • Επιχειρησιακή ωρίμανση: Ωριμότητα και ικανότητα ανάπτυξης σε σκληρό ρυθμό.

  • Διαλειτουργικότητα: Αποτελεσματική συμμετοχή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

  • Συγκριτικό μέτρο απέναντι στο Typhoon: Αποτύπωση συμπεριφοράς, ρυθμών και προφίλ αποστολών σε πραγματικά σενάρια.

Η στρατηγική εικόνα για το Αιγαίο

Η Ελλάδα διαθέτει 24 Rafale F3R, επιχειρησιακά ώριμα, με πλήρες οπλικό πακέτο και δυνατότητες δικτυοκεντρικής μάχης. Το Eurofighter Typhoon, αν αποκτηθεί από την Τουρκία με πλήρη εξοπλισμό και εκπαίδευση, θα είναι ισχυρός αντίπαλος. Μέχρι τότε, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αξιοποιεί πλήρως τα Rafale ως πυλώνα ισχύος, συνδυάζοντας εμπλοκή μεγάλης εμβέλειας, ισχυρή επιβιωσιμότητα και λειτουργία ως κόμβος πληροφορίας.

Η «Spears of Victory 26» επιβεβαίωσε ότι τα Rafale δεν είναι απλώς αεροσκάφη, αλλά επιχειρησιακά εργαλεία πολλαπλασιασμού ισχύος σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, προετοιμάζοντας την ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τις προκλήσεις του Αιγαίου των επόμενων ετών.

