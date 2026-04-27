Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 74χρονος άνδρας από πολίτες στην παραλία της Χρυσής Ακτής στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από παρευρισκόμενους στην ακτή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



