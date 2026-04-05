Ραφήνα: Εγκατέλειψαν νεογέννητα γατάκια μέσα σε βαλίτσα!

Ένα ακόμη περιστατικό αναλγησίας προς ανυπεράσπιστα ζώα σημειώθηκε στη Ραφήνα, προκαλώντας την οργή της τοπικής κοινωνίας. Άγνωστοι εγκατέλειψαν νεογέννητα γατάκια μόλις λίγων ημερών, κλεισμένα μέσα σε μια βαλίτσα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, στην περιοχή πλησίον του νεκροταφείου.

Η τύχη των μικρών ζώων φαίνεται πως άλλαξε χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Ραφήνας – Πικερμίου «Πήγασος». Μετά από επείγουσα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τονιζόταν πως η επιβίωση των γατιών εξαρτάται από την εύρεση μητέρας γάτας που θηλάζει, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν αστραπιαία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Συλλόγου, βρέθηκε ήδη «γατομάνα» και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα αποδεχθεί τα μικρά, προσφέροντάς τους τη μοναδική ευκαιρία για επιβίωση. Μέχρι τη μεταφορά τους, τα γατάκια φιλοξενούνταν σε ζεστό περιβάλλον από εθελόντρια, καθώς η κατάστασή τους λόγω του νεαρού της ηλικίας τους κρίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητη.

