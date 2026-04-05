Ραφήνα: Εγκατέλειψαν νεογέννητα γατάκια μέσα σε βαλίτσα!

Τα νεογέννητα γατάκια εντοπίστηκαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο νεκροταφείο

Ραφήνα: Εγκατέλειψαν νεογέννητα γατάκια μέσα σε βαλίτσα!
05 Απρ. 2026 13:53
Pelop News

Ένα ακόμη περιστατικό αναλγησίας προς ανυπεράσπιστα ζώα σημειώθηκε στη Ραφήνα, προκαλώντας την οργή της τοπικής κοινωνίας. Άγνωστοι εγκατέλειψαν νεογέννητα γατάκια μόλις λίγων ημερών, κλεισμένα μέσα σε μια βαλίτσα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, στην περιοχή πλησίον του νεκροταφείου.

Η τύχη των μικρών ζώων φαίνεται πως άλλαξε χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Ραφήνας – Πικερμίου «Πήγασος». Μετά από επείγουσα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τονιζόταν πως η επιβίωση των γατιών εξαρτάται από την εύρεση μητέρας γάτας που θηλάζει, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν αστραπιαία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Συλλόγου, βρέθηκε ήδη «γατομάνα» και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα αποδεχθεί τα μικρά, προσφέροντάς τους τη μοναδική ευκαιρία για επιβίωση. Μέχρι τη μεταφορά τους, τα γατάκια φιλοξενούνταν σε ζεστό περιβάλλον από εθελόντρια, καθώς η κατάστασή τους λόγω του νεαρού της ηλικίας τους κρίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ