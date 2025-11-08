Ραφήνα: Τραγικό τέλος για μητέρα και γιο που ζούσαν μόνοι – Εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ραφήνας η είδηση του θανάτου μητέρας και γιου, που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γείτονες, ανήσυχοι από την έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το διαμέρισμα, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: η ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της ήταν νεκροί για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ούτε εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός τους οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια. Ο ιατροδικαστής και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβώσουν τόσο τον χρόνο όσο και τις συνθήκες του θανάτου.

Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως αναφέρουν οι γείτονες, μητέρα και γιος ζούσαν απομονωμένοι, χωρίς πολλές κοινωνικές επαφές. Είχαν να τους δουν αρκετές ημέρες και ανησύχησαν μόνο όταν η οσμή έγινε έντονη σε όλη την πολυκατοικία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι ο θάνατος του ενός πιθανότατα συνέβη πρώτος, αφήνοντας τον άλλο χωρίς τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια. Η τραγική κατάληξη έρχεται να υπενθυμίσει τη μοναξιά που βιώνουν ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, ακόμη και σε περιοχές με έντονη κοινωνική ζωή όπως η Ραφήνα.

