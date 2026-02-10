RAI: Το αθλητικό προσωπικό της απεργεί για λάθη στην τελετή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ζητoύν την παραίτηση του διευθυντή τους!

Με την κίνησή τους αυτή, ουσιαστικά, αμφισβήτησαν ευθέως την ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής έναρξης

10 Φεβ. 2026 21:57
Pelop News

Στην Ιταλία οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της Rai ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Χειμερινής Ολυμπιάδας Μιλάνο- Κορτίνα. Από χθες, παράλληλα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν αναφέρουν το όνομά τους κατά τις ζωντανές συνδέσεις από τους Αγώνες.

«Αναμένουμε η εταιρία να κατανοήσει την ζημιά που ο διευθυντής του Raisport προκάλεσε, κατά σειρά: στους τηλεθεατές που πληρώνουν την συνδρομή στην δημόσια τηλεόραση, στην Rai ως επιχείρηση και σε όλο τον αθλητικό τομέα της ο οποίος εργάζεται, όπως πάντα, με μεγάλο πάθος για την κάλυψη του μεγάλου αυτού γεγονότος που φιλοξενεί η χώρα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δημοσιογράφοι.

Με την κίνησή τους αυτή, ουσιαστικά, αμφισβήτησαν ευθέως την ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής έναρξης των Αγώνων, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ο κεντρικός παρουσιαστής ήταν ο διευθυντής του Rai Sport, Πάολο Πετρέκα ο οποίος -όπως έγραψε και ο Τύπος- έκανε μια σειρά από σημαντικά σφάλματα. Για παράδειγμα, αρχίζοντας την σύνδεση, καλησπέρισε το κοινό «από το στάδιο Ολίμπικο της Ρώμης», ενώ βρισκόταν στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, μπέρδεψε την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κρίστι Κόβεντρι, με την κόρη του Ιταλού προέδρου της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και δεν αναγνώρισε σειρά αθλητών. Ο σκηνοθέτης και ο παρουσιαστής της Rai, παράλληλα, δεν έδειξαν από κοντά και δεν ανέφεραν τον τραγουδιστή Γκάλι, ο οποίος ερμήνευσε αντιπολεμικό ποίημα του Τζιάνι Ροντάρι.

Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, «οι δημοσιογράφοι της αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης είναι αποφασισμένοι να πετύχουν την παραίτηση ή την αντικατάσταση του διευθυντή τους». Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Πετρέκα δεν εννοεί να παραιτηθεί άμεσα, αλλά δεν πρόκειται, πάντως, να αναλάβει την τηλεοπτική μετάδοση της τελετής λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου, στην Αρένα της Βερόνας.

Οι σχέσεις των δημοσιογράφων του αθλητικού τομέα με τον διευθυντή τους ήταν τεταμένες εδώ και αρκετό καιρό. Μεγάλο μέρος της σύνταξης, κατέκρινε την επιλογή του να αναθέσει σημαντικές αποστολές σε εξωτερικούς συνεργάτες, αντί να αξιοποιήσει το εσωτερικό δυναμικό. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ανάθεση της μετάδοσης της τελετής έναρξης των Αγώνων στον έμπειρο αθλητικό συντάκτη της Rai, Αουρο Μπουλμπαρέλι. Ο οποίος, όμως, αντικαταστάθηκε δυο ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι σε συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι ο «Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Ματαρέλα, θα έκανε μια μεγάλη έκπληξη». Η αναφορά ήταν στην άφιξη του Ιταλού προέδρου στο στάδιο Σαν Σίρο, με ιστορικό τραμ το οποίο και οδήγησε ο πρωταθλητής μοτοσικλέτας, Βαλεντίνο Ρόσι. Η «αποκάλυψη» αυτή του Μπουλμπαρέλι φέρεται να ενόχλησε τους διοργανωτές και ο Πετρέκα, τελικά, αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την απευθείας μετάδοση από την ιταλική συμπρωτεύουσα.

