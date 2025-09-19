Ραντάρ αδιαφορίας: Βία στην επόμενη στάση

Όταν η αδιαφορία γίνεται θηρίο της καθημερινότητας

19 Σεπ. 2025 7:54
19 Σεπ. 2025 7:54
Ραντάρ αδιαφορίας: παρακολουθείς, κοιτάς, αλλά δεν αντιδράς. Στο μετρό των Η.Π.Α., η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, δολοφονήθηκε με βία από άστεγο άνδρα. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός· ήταν η κορύφωση μιας καθημερινότητας, όπου η βία και η αδιαφορία συναντιούνται στο ίδιο βαγόνι. Οι επιβάτες παρακολουθούσαν σαν να έβλεπαν απλώς μια επόμενη στάση, σαν να είχε ήδη ανακοινωθεί η μοίρα της κοπέλας. Ζούμε εποχές αδρανοποίησης και απομάκρυνσης. Και αυτό είναι η πραγματική μάστιγα.

Ραντάρ αδιαφορίας: Βία στην επόμενη στάση

Το γήινο νοιάξιμο κουβαλάει ενοχή, η ενσυναίσθηση είναι πολυτέλεια, και ο ένας δεν έχει πια τον άλλο. Ο ρατσισμός, μικρός ή μεγάλος, γίνεται καθημερινή αρχιτεκτονική, ένα είδος αστικού ρατσισμού, φωτογραφίζοντας τις στιγμές που κανείς δεν θα ήθελε να κοιτάξει. Βρέθηκαν όμως εκεί. Και δεν έκαναν τίποτα. Τα αποτυπώματα των προηγούμενων γενεών, ο φόβος που ανακυκλώνεται, η αδράνεια που μετατρέπεται σε συμμέτοχη, όλα αποτυπώνονται σε αυτό που έμοιαζε με ένα απλό βαγόνι του μετρό. Και στις δύο περιπτώσεις, η αδιαφορία γύρω τους είναι το πραγματικό θηρίο. Δεν χρειάζονται να καταγραφούν ονόματα όταν η βία ντύνεται με χρώματα· όταν η κοπέλα πέφτει δολοφονημένη και οι παρατηρητές δεν αλλάζουν ούτε βλέμμα, ούτε μισή κίνηση. Και ο θύτης, κι αυτός μέρος ενός κόσμου που τον έχει αφήσει εκτός· μέρος ενός κόσμου όπου η εγκατάλειψη γεννά βία και η αδιαφορία μετατρέπεται σε νομιμοποίηση. Η βόλτα με το μετρό, η έξοδος αντί για το τέλος, γίνεται μικρογραφία της εποχής μας. Και παραμένει το ερώτημα “τί θα γινόταν αλλιώς, αν τα πράγματα ήταν πράγματι αλλιώς…”;

Κάθε στάση, κάθε βλέμμα που αποφεύγει, κάθε λεπτομέρεια αδιαφορίας είναι ρίζα ενός κόσμου που συνηθίζει τη βία σαν κάτι δεδομένο. Η συναισθηματική μας νοημοσύνη αναζητά την υστεροφημία της, αλλά η καθημερινότητα την αδρανοποιεί, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Το 2025, και συνεχίζουμε να συζητάμε για ρατσισμό και βία σαν θεωρητικά ζητήματα, ενώ η πραγματικότητα μας χτυπάει μέσα στα βαγόνια.

Μπορούμε να βρεθούμε όλοι εκεί — θύματα, θύτες, παρατηρητές — και να μην αλλάξει τίποτα. Η σιωπή μας, η αδιαφορία μας, οι καθημερινές μας επιλογές, είναι η ουσία που αφήνει τη βία να ζει, να συνεχίζει και να γίνει συνήθεια. Και όλα αυτά γίνονται, γιατί όλα τα περιμένουμε.
Ραντάρ αδιαφορίας: Βία στην επόμενη στάσηΚαι στο τέλος; Ο κόσμος σοκαρίστηκε. Τα ΜΜΕ είχαν υλικό, τίτλοι και πλάνα· όλοι μίλησαν, όλοι είδαν. Και όμως, η ανατομία της αδιαφορίας δεν αλλάζει. Η βία συνεχίζει να ζει εκεί όπου η προσοχή μας φεύγει, εκεί που το βλέμμα παρακάμπτει τον άλλον, εκεί που η καθημερινότητα κάνει τη σιωπή και τη μη αντίδραση αποδεκτή. Δεν αρκεί το σοκ. Χρειάζεται η συνειδητοποίηση ότι η αδιαφορία σκοτώνει πιο αθόρυβα από κάθε μαχαίρι, και ότι κάθε επόμενη στάση, κάθε βαγόνι, κάθε δρόμος μπορεί να γίνει τόπος της ίδιας σιωπηρής βίας.
