«Ραντεβού στα δικαστήρια»: Μήνυση της Ζέττας Μακρή κατά του Αχιλλέα Μπέου για «ψευδείς και συκοφαντικές» δηλώσεις

Η πολιτική αντιπαράθεση στη Μαγνησία περνά στις δικαστικές αίθουσες, καθώς η Ζέττα Μακρή προανήγγειλε μήνυση κατά του Αχιλλέα Μπέου για «συκοφαντικές και ψευδείς αναφορές» σχετικά με εμπλοκή της σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και κρατικές αποζημιώσεις μετά τις πλημμύρες Daniel και Elias.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως τα στοιχεία που επικαλείται ο δήμαρχος «είναι απολύτως ψευδή» και ότι «η αλήθεια θα αποδειχθεί στη Δικαιοσύνη».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κ. Μπέος, σε τηλεοπτική εκπομπή του TRT, αναρωτήθηκε «πήρες επιδότηση; ναι ή όχι;», κατηγορώντας τη Ζέττα Μακρή ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη.

«Δεν λέω ότι παρανόμησε, αλλά τίθεται ηθικό ζήτημα, όταν οι επιδοτήσεις προορίζονται για όσους μοχθούν στα χωράφια και όχι για γαιοκτήμονες με εκατομμύρια,» ανέφερε, ενώ την κατηγόρησε πως ήταν «από τους πρώτους που πήραν αποζημιώσεις», την ώρα που «χιλιάδες πολίτες ακόμη περιμένουν».

Η κ. Μακρή, απαντώντας δημόσια, προανήγγειλε μήνυση: «Τα όσα ψευδή, συκοφαντικά, ανυπόστατα, θολά και “εξυπνακίστικα” ξεστόμισε ο Μπέος, θα κληθεί να τα αποδείξει στα δικαστήρια – μαζί με τους πληροφοριοδότες του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις.

Μιλώντας στο Ράδιο Ένα, η βουλευτής κάλεσε και τον Χρήστο Τριαντόπουλο να απαντήσει αν έλαβε κατά προτεραιότητα αποζημίωση από την Κρατική Αρωγή, «ως επόπτης των υπηρεσιών που ο ίδιος συντόνιζε».

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Μπέος επέμεινε, λέγοντας πως «η άρνηση της να απαντήσει αποτελεί παραδοχή και προφάσεις εν αμαρτίαις».

Σε ανάρτησή της, η κ. Μακρή επανήλθε, υπογραμμίζοντας ότι η περιουσιακή της κατάσταση είναι διαφανής και «καταγεγραμμένη στα “πόθεν έσχες” της από το 2000 έως σήμερα».

«Δεν ξεχνώ να δηλώνω τα εισοδήματά μου. Όλες οι δηλώσεις μου είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Βουλής και ελεγμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε, κλείνοντας με το μήνυμα ότι «η λάσπη δεν θα περάσει».

