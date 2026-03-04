«Ραβασάκια» ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα ΙΧ, «καίνε» τα πρόστιμα

Στην επιβολή προστίμων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, μετά τον πρόσφατο κύκλο διασταυρωτικών ελέγχων της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντοπίστηκαν 87.026 οχήματα χωρίς ασφάλιση, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν λάβει προηγούμενη ειδοποίηση για τακτοποίηση εντός 15 ημερών. Όσοι δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν άμεσα πράξεις επιβολής προστίμου.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος: 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, καθώς και 250 ευρώ για δίκυκλα. Στις πράξεις επιβολής περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη, η νομική βάση της παράβασης και οι συνέπειες μη συμμόρφωσης, ενώ επιβάλλεται και ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Η ΑΑΔΕ ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση του προστίμου θα διενεργηθεί νέα διασταύρωση. Εάν το όχημα εξακολουθεί να είναι ανασφάλιστο ή δεν έχει τακτοποιηθεί ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας, θα αφαιρεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ επαναλαμβάνεται η αφαίρεση εγγράφων. Σε συνιδιοκτησία, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται αλληλεγγύως.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη: οι πράξεις κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών μέσω gov.gr (Περιουσία και Φορολογία – Οχήματα – Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων). Η ΑΑΔΕ οφείλει να εξετάσει την ένσταση εντός 30 εργάσιμων ημερών, με διαγραφή του προστίμου μόνο εφόσον γίνει δεκτή.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026 προγραμματίζεται νέος κύκλος διασταυρώσεων, που θα καλύπτει όχι μόνο ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και εκείνα χωρίς ισχύον ΚΤΕΟ ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι βασίζονται σε δεδομένα από ασφαλιστικές εταιρείες, μητρώο οχημάτων και φορολογική διοίκηση.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, καθώς η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων συνιστά κίνδυνο για τρίτους σε ατυχήματα. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση των οχημάτων τους μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

