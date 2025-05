Regional Growth Conference: Ο ρόλος της Κατάρτισης στην Οικονομική Ανάπτυξη

H ουσιαστική κατάρτιση απαιτεί ενεργή σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς, δήλωσε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Διευθυντής HELLENIQ ENERGY Center for Sustainability & Energy, καθηγητής χρηματοοικονομικών και ενεργειακής οικονομίας, Alba Graduate Business School, Διευθύνων Σύμβουλος στην Akuo Energy, από το 13 ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC), που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου, στη συζήτηση με τίτλο: Ο ρόλος της Κατάρτισης στην Οικονομική Ανάπτυξη.

Όπως τονισε, χαρακτηριστικά, «μέσω του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability & Energy@Alba Graduate Business School υλοποιούνται προγράμματα που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη, όπως το “Executive Program in Energy Business” και το νέο μεταπτυχιακό “MSc in Energy Management” που αναμένεται να τρέξει το επόμεμο ετος. Στόχος είναι η δημιουργία καταρτισμένων επαγγελματιών που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης με σύγχρονες δεξιότητες και στρατηγική σκέψη».

Όπως εξήγησε ο κ. Ανδριοσόπουλος, το Κέντρο επενδύει στη διά βίου μάθηση προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για άμεση εφαρμογή στο πεδίο. Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της γνώσης προς το ευρύ κοινό μέσω άρθρων, αναλύσεων και εκδόσεων για επίκαιρα ενεργειακά ζητήματα. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ανδριοσόπουλος, η πράσινη μετάβαση απαιτεί νέο υπόδειγμα σκέψης, σαφή στρατηγική και επένδυση στις δεξιότητες του αύριο. Μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία και μια αγορά εργασίας έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Με τη σειρά του ο κ. Γιώργος Ντέμος, διευθυντής του City Unity College, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εφημερίδα Πελοπόννησος για την τιμητική πρόσκληση και τη φιλοξενία στο Regional Growth Conference. Η διοργάνωση του συνεδρίου ήταν υποδειγματική και ανέδειξε, μέσα από γόνιμο διάλογο, τα κρίσιμα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης και του ρόλου της εκπαίδευσης στην ενίσχυσή της.

Με ιδιαίτερη χαρά είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω και το νέο μας εγχείρημα, το υπό ίδρυση City University, ένα σύγχρονο, μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο που φιλοδοξεί να φέρει νέα πρότυπα ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Πιστεύουμε ότι η Πάτρα και η ευρύτερη περιφέρεια μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες ακαδημαϊκής καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως το συνέδριο αυτό, ενισχύουν ουσιαστικά τον δημόσιο διάλογο και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο».

