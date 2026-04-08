Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»

Θυμίζουμε οτι η Ενωση Γλαύκου έχει προκριθεί στα ημιτελικά και περιμένει τον αντίπαλο της από το ζευγάρι Προμηθέας 2014-Απόλλων

08 Απρ. 2026 17:41
Pelop News

«Ο στόχος ήταν και παραμένει ίδιος, να πάρουμε το πρωτάθλημα»! Αυτά τόνισε ο δυναμικός γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιαν Άλεν, σχολιάζοντας τα δεδομένα για την Ένωση μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στον 2ο Όμιλο της National League 1. Ακολούθως γεμάτος αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός άσος πρόσθεσε: «Πιστεύω μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα στον Όμιλο και ήδη το έχουμε κάνει. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά».

–  Υπάρχει κάποια ομάδα που να σε φοβίζει ή να σε προβληματίζει;

«Εάν εμείς είμαστε όπως πρέπει δεν φοβάμαι καμία. Για να είμαι ειλικρινής φοβάμαι μόνο τον κακό εαυτό μας».

–  Υπάρχει φαβορί στον Όμιλο;

«Σε αυτή την ερώτηση μπορεί οι περισσότεροι να απαντήσουν αβίαστα ότι ο Κρόνος έχει τον πρώτο λόγο και σίγουρα θα μας χαρακτήριζαν αουτσάιντερ. Όμως στα δικά μας αποδυτήρια, δεν μας νοιάζει ποιος χαρακτηρίζεται φαβορί».

–  Στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου με τον Πανελευσινιακό ο κόσμος ήταν εκεί και σας έδωσε ώθηση, τι περιμένεις να συμβεί στα play-offs;

«Τόσο σε αυτό το παιχνίδι, που ήταν ντέρμπι, αλλά και σε άλλα οι φίλαθλοί μας ήταν τρομεροί και πάντα νιώθαμε την υποστήριξή τους. Περιμένουμε να μας δώσουν την ίδια ώθηση και στα play-offs».

-Πάντως με τον Πανελευσινιακό φαινόταν να παίζετε με πίεση για ένα διάστημα;

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Μιλήσαμε στην ανάπαυλα στα αποδυτήρια και αλλάξαμε πρόσωπο. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης (σ. Γκαβασιάδης), που ήταν αυτή τη φορά ο MVP για εμάς. Έκανε και έδωσε πολλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ήταν πολύ σημαντικός. Βέβαια επαναλαμβάνω ώθηση μας έδωσε και ο κόσμος που με κάθε τρόπο στήριξε την προσπάθεια μας και αυτό περιμένω να κάνει και στη συνέχεια της σεζόν».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:40 Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»
18:39 Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό και λιγότερη συσσώρευση λίπους
18:27 Έφηβοι και social media: Γιατί η απαγόρευση στο κινητό δεν αρκεί
18:16 Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής
18:16 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε drone και προειδοποιεί για εκεχειρία
18:16 Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ
18:07 Πιλοτική εισαγωγή της ελαιοκομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: αγρονομική προσέγγιση και προοπτικές επιρροής για τους παραγωγούς πατάτας της Δυτικής Αχαϊας.
18:05 Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ
18:02 «Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
18:00 Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:55 Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του
17:49 Κατασχέθηκαν χιλιάδες κροτίδες στο Λασίθι
17:44 Τι είναι το «6-7» που είπε ο Μητσοτάκης και γιατί μιλάνε όλοι γι’ αυτό
17:41 Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»
17:35 Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για φακελάκι
17:28 Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
17:25 Βραζιλία: Χιλιάδες αυτόχθονες βγήκαν στους δρόμους για τη γη τους και τον Αμαζόνιο
17:20 Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
17:17 Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο
17:13 Τουρισμός για Όλους: Έρχονται μετά το Πάσχα τα νέα voucher διακοπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
