Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»

«Ο στόχος ήταν και παραμένει ίδιος, να πάρουμε το πρωτάθλημα»! Αυτά τόνισε ο δυναμικός γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιαν Άλεν, σχολιάζοντας τα δεδομένα για την Ένωση μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στον 2ο Όμιλο της National League 1. Ακολούθως γεμάτος αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός άσος πρόσθεσε: «Πιστεύω μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα στον Όμιλο και ήδη το έχουμε κάνει. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά».

– Υπάρχει κάποια ομάδα που να σε φοβίζει ή να σε προβληματίζει;

«Εάν εμείς είμαστε όπως πρέπει δεν φοβάμαι καμία. Για να είμαι ειλικρινής φοβάμαι μόνο τον κακό εαυτό μας».

– Υπάρχει φαβορί στον Όμιλο;

«Σε αυτή την ερώτηση μπορεί οι περισσότεροι να απαντήσουν αβίαστα ότι ο Κρόνος έχει τον πρώτο λόγο και σίγουρα θα μας χαρακτήριζαν αουτσάιντερ. Όμως στα δικά μας αποδυτήρια, δεν μας νοιάζει ποιος χαρακτηρίζεται φαβορί».

– Στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου με τον Πανελευσινιακό ο κόσμος ήταν εκεί και σας έδωσε ώθηση, τι περιμένεις να συμβεί στα play-offs;

«Τόσο σε αυτό το παιχνίδι, που ήταν ντέρμπι, αλλά και σε άλλα οι φίλαθλοί μας ήταν τρομεροί και πάντα νιώθαμε την υποστήριξή τους. Περιμένουμε να μας δώσουν την ίδια ώθηση και στα play-offs».

-Πάντως με τον Πανελευσινιακό φαινόταν να παίζετε με πίεση για ένα διάστημα;

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Μιλήσαμε στην ανάπαυλα στα αποδυτήρια και αλλάξαμε πρόσωπο. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης (σ. Γκαβασιάδης), που ήταν αυτή τη φορά ο MVP για εμάς. Έκανε και έδωσε πολλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ήταν πολύ σημαντικός. Βέβαια επαναλαμβάνω ώθηση μας έδωσε και ο κόσμος που με κάθε τρόπο στήριξε την προσπάθεια μας και αυτό περιμένω να κάνει και στη συνέχεια της σεζόν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



