Ρεκόρ απασχόλησης συνταξιούχων: 1 στους 10 εργάζεται

Η μεταρρύθμιση του 2023 ενισχύει την εργασία συνταξιούχων. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

24 Οκτ. 2025 10:50
Η απασχόληση των συνταξιούχων στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με 254.724 άτομα –περίπου το 10% του συνόλου– να συνεχίζουν να εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το παρελθόν, όταν μόλις 30.000 συνταξιούχοι παρέμεναν στην αγορά εργασίας.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη σχέση των συνταξιούχων με την εργασία, καθώς πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί είτε για συμπληρωματικό εισόδημα είτε για επαγγελματική δραστηριοποίηση. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση του 2023 (νόμος 5078/2023), η οποία αντικατέστησε τις περικοπές σύνταξης με ειδικό φόρο 10% επί του μισθού, έχει διευκολύνει την απασχόληση, επιτρέποντας ταυτόχρονα την προσαύξηση της σύνταξης.

Φορολογία και προσαύξηση σύνταξης

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες προσμετρώνται για την αύξηση της σύνταξής τους μετά τη διακοπή της εργασίας. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 0,77% για κάθε έτος απασχόλησης, εφαρμοζόμενη τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη. Για παράδειγμα, επτά έτη εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση οδηγούν σε αύξηση 5,39% (0,77% x 7). Η αίτηση για προσαύξηση υποβάλλεται μέσω του e-ΕΦΚΑ και ενεργοποιείται από τον επόμενο μήνα.

Για όσους εργάζονταν πριν τις 12 Μαΐου 2016 χωρίς διακοπή, η προσαύξηση υπολογίζεται με παλαιότερες διατάξεις, ενώ για όσους διέκοψαν και επανήλθαν στην εργασία μετά το 2016, εφαρμόζεται μεικτός υπολογισμός.

Εξαιρέσεις και κοινωνικές επιπτώσεις

Από τους 254.724 εργαζόμενους συνταξιούχους, περίπου 135.000 δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης, ενώ 120.000 ανήκουν σε εξαιρούμενες κατηγορίες, όπως αγρότες που συνεχίζουν αγροτική δραστηριότητα. Ειδικοί τονίζουν ότι η τάση αυτή αντανακλά οικονομικές ανάγκες, αλλά και την επιθυμία των ηλικιωμένων να παραμένουν ενεργοί, συμβάλλοντας στη ρευστότητα της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος.
