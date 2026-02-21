Ρεκόρ γεννήσεων μεσογειακής φώκιας στις Σποράδες – Ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης για το προστατευόμενο είδος

Σημαντική αύξηση στον αριθμό νεογέννητων μεσογειακών φωκιών καταγράφηκε φέτος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας, χωρίς ωστόσο να επιτρέπουν εφησυχασμό.

21 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία της μεσογειακής φώκιας έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς φέτος καταγράφηκαν 21 διαφορετικά νεογέννητα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων — αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών.

Η φωτοταυτοποίηση των νεογέννητων πραγματοποιήθηκε κυρίως στη νήσο Πιπέρι, που αποτελεί τον πυρήνα του Πάρκου, αλλά και στη νοτιοανατολική Σκόπελο. Πρόκειται για επίδοση σαφώς υψηλότερη από τον μέσο ετήσιο αριθμό γεννήσεων που καταγράφεται εδώ και περίπου 37 χρόνια.

Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) θεωρείται είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων και άγριας πανίδας. Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά τη χώρα βασικό πυλώνα για την προστασία του είδους. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο συνολικός πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τα 600 άτομα διεθνώς.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κώστας Τριάντης, επισημαίνει ότι η θετική εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών επιστημονικής παρακολούθησης, διαχείρισης και συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών κοινωνιών. Όπως σημειώνει, η εμπειρία από την Αλόννησο θα αξιοποιηθεί και στα νέα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζονται σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Στο ίδιο πνεύμα, εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελματιών αλιέων τονίζουν ότι η προστασία της θάλασσας μπορεί να συνυπάρξει με τη βιώσιμη αλιεία, συμβάλλοντας τόσο στην οικολογική ισορροπία όσο και στην οικονομική σταθερότητα των νησιωτικών κοινωνιών.

Η παρουσία και αύξηση της φώκιας αποτελεί δείκτη υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς το είδος βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Η σταδιακή επανεμφάνιση γεννήσεων ακόμη και σε ανοικτές παραλίες τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένδειξη ότι τα ζώα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή.

Παρά τα θετικά σημάδια, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ανάκαμψη του πληθυσμού δεν πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση των μέτρων προστασίας. Η διατήρηση των οικοτόπων, ο έλεγχος της αλιείας, η ενημέρωση του κοινού και η συνεχής επιστημονική παρακολούθηση παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για το μέλλον του είδους.

Η περιοχή των Σποράδων χαρακτηρίστηκε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο το 1992, σε μία από τις πρώτες οργανωμένες προσπάθειες προστασίας της μεσογειακής φώκιας. Από το καθεστώς «κρισίμως κινδυνεύον» τη δεκαετία του ’90, το είδος σήμερα κατατάσσεται ως «τρωτό», με τον παγκόσμιο πληθυσμό να εκτιμάται πλέον μεταξύ 850 και 950 ατόμων.

