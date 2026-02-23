Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν 7χρονο παιδί κατανάλωσε κατά λάθος αλκοολούχο ποτό αντί για χυμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης και το παιδί ζήτησε χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ποτού φαίνεται πως προκάλεσε σύγχυση, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην αντιληφθούν ότι περιείχε αλκοόλ.

Όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν αισθανόταν καλά, το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε και δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σερβιρίστηκε το ποτό και αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

