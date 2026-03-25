Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε ανήλικο για διακίνηση ναρκωτικών
Σύλληψη ανήλικου στο Ρέθυμνο για κατοχή κοκαΐνης και κάνναβης.
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο στον ανήλικο, ο οποίος επεκτάθηκε και στην οικία του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
-
Μικροποσότητα κοκαΐνης.
-
Αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων.
-
Αποξηραμένα στελέχη (κλώνους) δενδρυλλίων κάνναβης.
-
Μία ζυγαριά ακριβείας.
Παράλληλα με τη σύλληψη του ανηλίκου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των ουσιών και η τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News