Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε ανήλικο για διακίνηση ναρκωτικών

Σύλληψη ανήλικου στο Ρέθυμνο για κατοχή κοκαΐνης και κάνναβης.

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε ανήλικο για διακίνηση ναρκωτικών
25 Μαρ. 2026 19:43
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο στον ανήλικο, ο οποίος επεκτάθηκε και στην οικία του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • Μικροποσότητα κοκαΐνης.

  • Αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων.

  • Αποξηραμένα στελέχη (κλώνους) δενδρυλλίων κάνναβης.

  • Μία ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα με τη σύλληψη του ανηλίκου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των ουσιών και η τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

