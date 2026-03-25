Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε ανήλικο για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο στον ανήλικο, ο οποίος επεκτάθηκε και στην οικία του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Μικροποσότητα κοκαΐνης .

Αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη , συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων.

Αποξηραμένα στελέχη (κλώνους) δενδρυλλίων κάνναβης.

Μία ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα με τη σύλληψη του ανηλίκου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των ουσιών και η τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

