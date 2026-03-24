Ρέθυμνο: Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας

Τη ματαίωση της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που, βάσει των προβλέψεων της ΕΜΥ, αναμένονται αύριο στο Ρέθυμνο. Όπως επισημαίνεται, βασικό κριτήριο ήταν η προστασία των μαθητών, αλλά και όλων όσοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση.

Παρά τη ματαίωση της καθιερωμένης παρέλασης, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο δεν αλλάζουν. Η δοξολογία και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



