Ρέθυμνο: Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας

Στην ακύρωση της αυριανής παρέλασης για την 25η Μαρτίου προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν η δοξολογία και οι καταθέσεις στεφάνων.

24 Μαρ. 2026 14:11
Pelop News

Τη ματαίωση της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που, βάσει των προβλέψεων της ΕΜΥ, αναμένονται αύριο στο Ρέθυμνο. Όπως επισημαίνεται, βασικό κριτήριο ήταν η προστασία των μαθητών, αλλά και όλων όσοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση.

Παρά τη ματαίωση της καθιερωμένης παρέλασης, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο δεν αλλάζουν. Η δοξολογία και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ