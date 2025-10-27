Ρέθυμνο: Νεκρός εργάτης από κατάρρευση ταράτσας στον Μυλοπόταμο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής σιδήρων στην ταράτσα κατοικίας όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλο τμήμα της οροφής υποχώρησε, παρασύροντάς τον στο κενό και καταπλακώνοντάς τον. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27.10.2025) στην περιοχή του Μυλοποτάμου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της ΕΜΑΚ με οκτώ διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της σορού από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης ταράτσας.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει ενημερωθεί και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα εργατικών δυστυχημάτων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας και τήρησης μέτρων σε οικοδομικά έργα.

