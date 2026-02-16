Ρέθυμνο: Νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις για έκθεση ανηλίκου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή (15/2) ένας 17χρονος, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ που είχε ως αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο ανήλικος φέρεται να βρέθηκε σε σπίτι φίλων, όπου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Για προληπτικούς λόγους κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά την ιατρική αξιολόγηση, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή και του δόθηκε εξιτήριο.

Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ενηλίκων – ενός 49χρονου και δύο 54χρονων – με κατηγορίες που σχετίζονται με έκθεση ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

