Ρέθυμνο: Νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις για έκθεση ανηλίκου

Στο νοσοκομείο κατέληξε 17χρονος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ενηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

16 Φεβ. 2026 12:24
Pelop News

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή (15/2) ένας 17χρονος, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ που είχε ως αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο ανήλικος φέρεται να βρέθηκε σε σπίτι φίλων, όπου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Για προληπτικούς λόγους κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά την ιατρική αξιολόγηση, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή και του δόθηκε εξιτήριο.

Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ενηλίκων – ενός 49χρονου και δύο 54χρονων – με κατηγορίες που σχετίζονται με έκθεση ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

