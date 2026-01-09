Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
09 Ιαν. 2026 13:22
Pelop News

Στη σύλληψη δύο 26χρονων ανδρών για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) η Αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο άντρες (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού την ώρα που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 876 γραμμάρια κάνναβης
– το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ

Στη συνέχεια έγιναν έρευνες και στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– Ένα υποπολυβόλο,
– Ένα κυνηγετικό τουφέκι,
– Ένα ζυγαριά,
– Μία σκανδάλη πιστολιού
– Μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών
– Δύο κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

