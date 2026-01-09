Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο άντρες (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού την ώρα που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν.
Στη σύλληψη δύο 26χρονων ανδρών για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) η Αστυνομία στο Ρέθυμνο.
Ειδικότερα, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο άντρες (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού την ώρα που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 876 γραμμάρια κάνναβης
– το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ
Στη συνέχεια έγιναν έρευνες και στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
– Ένα υποπολυβόλο,
– Ένα κυνηγετικό τουφέκι,
– Ένα ζυγαριά,
– Μία σκανδάλη πιστολιού
– Μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών
– Δύο κινητά τηλέφωνα
Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
