Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα

Στη σύλληψη δύο 26χρονων ανδρών για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) η Αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο άντρες (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού την ώρα που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 876 γραμμάρια κάνναβης

– το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ

Στη συνέχεια έγιναν έρευνες και στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– Ένα υποπολυβόλο,

– Ένα κυνηγετικό τουφέκι,

– Ένα ζυγαριά,

– Μία σκανδάλη πιστολιού

– Μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών

– Δύο κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



