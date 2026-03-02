Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο

Μιλώντας σε δείπνο για το τέλος του Ραμαζανιού στην Άγκυρα δήλωσε ότι η Τουρκία θα εντείνει τις επαφές της σε όλα τα επίπεδα, έως ότου επιτευχθεί εκεχειρία και ηρεμία στην περιοχή

02 Μαρ. 2026 20:29
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέκρινε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «σαφή παραβίαση» του Διεθνούς Δικαίου, προσθέτοντας ότι η Τουρκία μοιράζεται τον πόνο του ιρανικού λαού.

Μιλώντας σε δείπνο για το τέλος του Ραμαζανιού στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα εντείνει τις επαφές της σε όλα τα επίπεδα, έως ότου επιτευχθεί εκεχειρία και ηρεμία στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την περιοχή και τον κόσμο, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογραμμίζει τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρύτερη ασφάλεια.

Επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, τόνισε ότι είναι σημαντικό «να ενισχυθούν οι ειρηνικές επαφές και να ενθαρρυνθούν τα μέρη να επιστρέψουν στο διάλογο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

